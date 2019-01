Pot: 'Van Bronckhorst verdient alle respect'

Cor Pot is niet van plan een oordeel te vellen over de toekomst van Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst. De voormalig trainer van onder meer Sparta, Feyenoord en Excelsior laat weten dat Van Bronckhorst samen met de club een besluit moet nemen over zijn toekomst.

Pot geeft in gesprek met RTV Rijnmond aan dat hij niet wil speculeren over een eventuele opvolger van de huidige trainer. ''Het lijkt me niet realistisch dat Dick Advocaat naar Feyenoord gaat, maar laten we eerst het gesprek tussen Van Bronckhorst en de club afwachten. Gio verdient alle respect en moet met alle egards behandeld worden'', aldus de voormalig assistent-trainer van Feyenoord.

Over Sparta maakt Pot zich meer zorgen. ''Er is toch iets mis als je niet kan winnen van Helmond Sport en Cambuur. Of je selectie is niet op orde of er is een bepaalde angst bij uitwedstrijden in de ploeg geslopen'', zegt de voormalig Sparta-trainer.

