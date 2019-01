Bomen rooien in Lage Bergse Bos voor nieuwe snelweg begint in februari

De bouw van de nieuwe snelweg A16 in het Rotterdamse Lage Bergse Bos start in februari. De eerste weken worden vooral bomen gerooid en ander groen verwijderd. De eerste werkzaamheden gaan van start recht tegenover de molenstomp, vlakbij het restaurant Bergsche Plas.

“De nieuwe weg loopt een meter of tachtig van de molenstomp naar de overkant van het water", vertelt Harbert van der Wildt is van de bouwcombinatie De Groene Boog die het project gaat uitvoeren. "De bovenkant van de tunnel wordt even hoog als de onderkant van het riet op de molen."

Broedseizoen

In het bos zal niet gewerkt worden tijdens het broedseizoen. Van der Wildt: “We hebben afgesproken dat we gedurende het broedseizoen geen werkzaamheden uitvoeren die het broeden kunnen verstoren. Dus verwijdering van groen doen we tot aan het broedseizoen en pakken we weer op na het broedseizoen.”

De bouw van de halfverdiepte tunnel start in de zomer van 2020 en duurt 2 jaar. In de zomer van 2022 worden de bomen en bossages weer teruggeplaatst.

Make over van het bos

Gedurende de aanleg van de weg krijgt ook het bos een opknapbeurt."Het bos wordt eigenlijk helemaal up-to-date gemaakt, zodat het voor volgende generaties ook interessant is om te recreëren", vertelt boswachter Dick van Stegeren van Staatsbosbeheer.

Men wil beleven, het moet een beetje spannend zijn, dus daar gaan we aan werken om dat te maken. Zo worden er nog meer eilandjes gemaakt met bruggetjes en trekponden. Daarnaast komt er een trimbaan." Ook moet de biodiversiteit toenemen, zodat er ook meer verschillende vogels komen.

Tijdens de bouw blijft het Lage Bergse Bos gewoon toegankelijk voor mens en dier. “Dat is een logistieke puzzel, maar we gaan het doen”, Van der Wildt. Ook komt er een informatiecentrum waar bezoekers informatie over de bouw en over het natuurgebied kunnen vinden.