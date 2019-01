YouTube-ster Gio Latooy wil bioscoopfilm maken

Hoe snel kan je carrière maken als YouTuber? Giovanni Latooy, maar op YouTube beter bekend als Gio, weet het. Niet lang geleden verruilde hij zijn ouderlijk huis in Oude Tonge voor een fraai appartement op de Kop van Zuid in Rotterdam en sinds augustus behoort hij tot de club van Nederlandse YouTubers met meer dan een miljoen abonnees.

Iedere dag publiceert de twintigjarige Gio vlogs over zijn leven, waarin het momenteel vooral draait om de inrichting van zijn nieuwe huis en de vrienden die hij daar over de vloer krijgt.

Ondertussen droomt hij van een volgende stap in zijn carrière: een bioscoopfilm maken. "Dat lijkt mij echt wel next level," aldus Gio.

Het zou een film over zijn leven moeten worden, want, zegt hij: "Het liefst zou ik daarin toch wel een beetje mijzelf willen spelen." Hoe ver de plannen al gevorderd zijn wil hij niet kwijt, maar hij heeft goede hoop dat de film er komt.

Grappen, uitdagingen en vakanties

Gio maakt al vlogs op YouTube sinds zijn veertiende. In het begin vooral over games die hij speelde, maar gaandeweg steeds meer over zijn leven en zijn familie. Verder komen grappen, uitdagingen en vakanties voorbij.

Sinds zijn zestiende groeit zijn populariteit gestaag. Zelf verklaart hij dat dat door zijn openheid komt: "Ik schaam me niet snel voor dingen. Op YouTube ben ik echt een open boek. En ik denk dat mensen zich daardoor ook heel goed met me kunnen identificeren."

Zondag 20 januari vertelt Gio in het programma De Zoekmachine van RTV Rijnmond over zijn leven voor de camera. Hij geeft tips aan de negenjarige vlogster Franka, die graag antwoord wil op de vraag: 'Hoe word je een beroemde vlogger?'