Medeverdachte moord Humeyra langer vast

De 25-jarige man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van de 16-jarige Humeyra uit Rotterdam blijft nog dertig dagen vastzitten. Dat heeft de rechtbank dinsdag bekend gemaakt.

De man was eind december voor het eerst opgepakt, maar mocht vervolgens de cel weer uit. Vervolgende probeerde hij de politie te ontvluchten. Begin januari werd hij in Groningen weer opgepakt.

De scholiere is 18 december neergschoten in de fietsenstalling van haar school aan de Essenburgstraat. De 31-jarige Bekir E. is kort daarna aangehouden. Hij wordt verdacht van de moord op Humeyra.

De politie gaat ervan uit dat hij met minstens twee anderen in een auto rondreed voordat hij Humeyra om het leven bracht. Een van hen zou de 25-jarige verdachte zijn.