Vergoedingen bewoners Hardinxveld kost Stedin tienduizenden euro's

De bewoners die maandagavond in Boven-Hardinxveld zonder stroom zaten, kunnen daarvoor een vergoeding krijgen. Het bedrag krijgen mensen automatisch op hun rekening gestort. Het kost Stedin in totaal zeker 70 duizend euro.

In het dorp zaten 1943 aansluitingen maandag tot diep in de nacht zonder elektriciteit. De storing begon rond 13:45 uur en was pas om 02:14 uur verholpen. Stedin sprak zelf van een hardnekkige storing. Monteurs zijn de hele avond bezig geweest met het opgraven van de kapotte kabel in de dijk.

Huishoudens en bedrijven hebben in het geval van zo'n grote, langdurige storing recht op een vergoeding. De netbeheerder stuurt hierover binnen zes weken een brief naar de bewoners en bedrijven in het gebied.

Voor het berekenen van de vergoeding hanteert de netbeheerder een tabel . Zo heeft een gewone consument bij een storing van vier tot acht uur recht op een compensatie van 35 euro. Duurt de storing langer, dan komt daar twintig euro per vier uur bij.

Als alle 1943 aansluitingen in het dorp huishoudens zijn en al deze mens een claim indienen, nadat zij twaalf uur zonder stroom hebben gezeten, komt de rekening voor Stedin op minstens zeventigduizend euro.

De stroomstoring en de rekening achteraf zijn voor niemand leuk, maar een woordvoerder van Stedin laat weten dat dit nu eenmaal wettelijk zo geregeld is. "Dit is nu eenmaal het risico van een netbeheerder", zegt een woordvoerder van Stedin. "Maar zo vroeg in het jaar zo'n grote storing, dat is wel erg vervelend."

De gemeente Hardinxveld-Giessendam dient als organisatie zelf geen klacht of claim in tegen Stedin. Volgens een woordvoerder blikken zij positief terug op de vervelende situatie. Het bedrijf was snel ter plaatse en zette ook zo snel mogelijk noodaggregaten neer in het dorp.