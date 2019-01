Getuige kofferbakmoord Oostvoorne zat ondergedoken

De getuige die een belastende verklaring heeft afgelegd in de Oostvoornse kofferbakmoord heeft enkele maanden ondergedoken gezeten. In een interview met RTV Rijnmond vertelt hij dat de situatie zo dreigend was, dat hij acuut met vrouw en kind uit zijn woning moest worden gehaald.

Rutger de Jager stapte vorig jaar mei naar de politie, om te vertellen over de moord op Caroline van Toledo(35). Hij verklaarde dat verdachte Leon van M. hem zelf de details had toevertrouwd.

"Ik ontmoette hem, omdat ik zijn zoontje kickboksles gaf. Hij zei dat hij in 2005 samen met zijn broer naar het huis van Caroline van Toledo was gegaan, voor downers." Downers zijn verdovende middelen om rustig van de worden. Caroline van Toledo was apothekersassistente en mogelijk was het de bedoeling de spullen via haar te verkrijgen.

Kofferbak

De Jager vervolgt: "Ze hebben Caroline zo erg mishandeld, dat ze dachten dat zij dood was. Ze hebben haar in de kofferbak van de auto gelegd en die in de brand gestoken. Ze leefde nog, want Leon vertelde dat ze haar nog hoorden gillen."

Volgens de getuige was ook de vader van Leon van M. erbij aanwezig. "Die zou de benzine hebben geleverd."

Tijdens de zitting op 8 januari werd de verklaring van Rutger de Jager ook aangehaald door de rechter en reageerde Leon van M. daar furieus op. Hij noemde het 'kul' en zei aangifte te gaan doen wegens smaad en laster.

Rutger de Jager: "Hij doet maar. Ben ik bang van hem? Ach, ik heb natuurlijk wel een tijdje in een safehouse gezeten. Ik heb lang geworsteld met deze kwestie. Maar ik vind dat ik dit verhaal moet vertellen."

"In het boeven-milieu geldt de regel: van vrouwen en kinderen blijf je af. Ik heb zelf een stichting, Samen uit Samen Thuis tegen pestgedrag. Caroline van Toledo was een weerloze vrouw. Ik kan niet tegen onrecht. Als Leon het gedaan heeft, dan moet hij ook gestraft worden."

Golddigger

Justitie heeft ooit een beloning van 15000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Is hij misschien een, zoals advocaat Pieter Hoogendam opperde? "Nee, dat geld interesseert mij niets."

Volgens Van M. heeft De Jager het verhaal uit zijn duim gezogen. Kan het zijn, dat hij alle informatie heeft geput uit de vele media-berichten over de kofferbakmoord? "Theoretisch zou dat kunnen, maar wat heeft dat voor meerwaarde voor mij? Ik heb ook helemaal geen vete tegen Leon."

De rechtszaak tegen Leon van M. wordt vanaf 2 april inhoudelijk behandeld. Waarschijnlijk zal Rutger de Jager als getuige worden opgeroepen, samen met twee andere getuigen. Van M. is op vrije voeten, maar draagt tot de zitting wel een enkelband.