Aangifte tegen wethouder Alblasserdam na steunbetuiging Nashville-verklaring

Het gezin Messemaker uit Alblasserdam heeft aangifte gedaan tegen wethouder Peter Verheij. In de gemeenteraad gaf hij zijn steun aan de Nashville-verklaring waarin lhbti'ers en homoseksualiteit afgekeurd wordt.

De uitspraken van de wethouder zijn een klap in het gezicht van Dennis en zijn familie. "Sinds ik uit de kast gekomen ben, voel ik mij steeds minder veilig in Alblasserdam", vertelt Dennis.



De gemeente Alblasserdam laat weten dat wethouder Verheij in gesprek wil met Dennis. "Dat is de manier zoals we in Alblasserdam omgaan met een klacht of mail, we gaan altijd eerst in gesprek met de persoon waar het om gaat en doen dit niet via de media."

Volgens de gemeente heeft Verheij in zijn tweet proberen te onderstrepen dat hij het waardeert dat kerkelijk leiders het kerkelijk standpunt inbrengen in het maatschappelijk debat. "De citaten kunnen gezien worden als een persoonlijk opvatting van de wethouder. Dat laat onverlet dat de wethouder niemand heeft willen kwetsen."

Verder gaat de gemeente niet in op de aangifte die tegen Verheij is gedaan.