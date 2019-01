Griepgolf: De Thermometertest

Griep gaat vaak gepaard met koorts. Maar wat is koorts precies en wat is de beste manier om je temperatuur te meten? RTV Rijnmond zocht het uit.

We gingen langs bij (waarnemend) huisarts René Verhaart, in Huisartsenpraktijk Herman Gorterhof in Spijkenisse. Hij heeft tientallen jaren ervaring met grieperige patiënten.

Verhaart: "Kort gezegd is koorts een reactie van het lichaam op een ontsteking. Dat kan een virus zijn, zoals bij de griep of een gewone verkoudheid. Het kan ook een reactie zijn op een bacterie. Dan komt er een stofje vrij dat koorts opwekt. Het lichaam wordt warmer waardoor de ziektekiemen minder kans hebben om te overleven".

37 graden

De normale temperatuur van een mens is 37 graden. Alles daaronder of daarboven is afwijkend. Hoe hoog de koorts is kun je meten met een thermometer. Maar welke is geschikt? En hoe meet je het beste?

Er zijn meerdere manieren om verhoging te meten: Onder de tong, onder de oksel, in de anus, in het oor of op het voorhoofd. En dan heb je diverse thermometers: Ouderwetse thermometers met kwik, digitale thermometers, oorthermometers, en infraroodthermometers.

Huisarts Verhaart heeft zelf de beste ervaringen met metingen in het oor. "Met een oorthermometer heb je in een mum van tijd een betrouwbare meting. Bovendien is het een prettige methode. Want niemand zit echt te wachten op een thermometer in z'n anus. Zeker met kleine kinderen is dat vaak een worsteling, wat de temperatuur ook niet ten goede komt", zegt hij.

Verhaart vertelt met zichtbaar plezier dat hij zijn oorthermometer voor een prikkie op de kop heeft getikt bij een goedkope supermarkt. "Voor elf euro weet je alles! En we gebruiken deze al jaren in de praktijk!"

De praktijktest

Een korte test met verslaggever Chantal Quak laat de afwijkingen zien van de diverse soorten thermometers die Verhaart heeft uitgestald. Als we er van uit gaan dat ook zij een temperatuur van 37 graden heeft komt de oorthermometer er inderdaad het dichtst bij: 36,8 graden.

Op een goede tweede plaats komt de digitale thermometer (twee minuten onder de tong): 36,5 graden. En de derde plek in het klassement is de infraroodthermometer op het voorhoofd: 36 graden.

De thermometertest maakt deel uit van een serie verhalen over de Griepgolf. Vorige week deed verslaggever Chantal Quak onderzoek naar het fenomeen 'snot'.