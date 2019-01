Van Hanegem Trofee voor Feyenoord-supporter met stadionverbod

De Willem van Hanegem Trofee is tijdens de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord toegekend aan een supporter die tot 2025 De Kuip niet in mag. Jeroen (bijnaam: Polski) krijgt de prijs voor zijn inzet bij de totstandkoming van sfeeracties in het stadion.

Jeroen was niet aanwezig bij de uitreiking van de trofee. 'Ik was niet uitgenodigd', liet hij RTV Rijnmond weten. Hij is in 2013 gestraft door Feyenoord, omdat hij zich in het stadion niet aan de regels hield. Ook Van Hanegem ontbrak tijdens de nieuwjaarsreceptie. Hij was wel degene die voorstelde de naar hem vernoemde trofee aan Jeroen uit te reiken, vanwege diens jarenlange medewerking aan het vervaardigen van de grote spandoeken die in De Kuip worden vertoond en andere sfeerverhogende acties.

De Willem van Hanegem Trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich op bijzondere wijze inzet voor Feyenoord. Vorig jaar ging de prijs naar Pim Blokland van de Vrienden van Feyenoord.