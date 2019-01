Feyenoord gaat per direct samenwerken met FC Dordrecht

Bij de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord heeft directeur Jan de Jong bekend gemaakt dat Feyenoord per direct een samenwerking aangaat met FC Dordrecht. De clubs gaan de samenwerking in eerste instantie aan voor de duur van 1,5 jaar.

''Het is een bewuste keuze'', zegt de Jong. ''Zij spelen op echt gras, het is onder de rook van Rotterdam en voor een aantal spelers is het goed als zij actief zijn op het op-één-na-hoogste niveau van Nederland''.

Per seizoen zal Feyenoord ongeveer vijf spelers uitlenen aan de Schapenkoppen. ''Dit is nu het beste alternatief voor de voetbalpiramide, omdat het zelf bereiken van de Keuken Kampioen Divisie nu lastig en kostbaar is'', besluit de Jong

FC Dordrecht directeur Hans de Zeeuw is erg blij met de samenwerking voor Feyenoord. ''Dit is goed voor FC Dordrecht, Feyenoord en voor de huurspelers zelf. Kijk bijvoorbeeld naar Gustavo Hamer vorig jaar. Die heeft het hier uitstekend gedaan en een mooie transfer kunnen maken naar PEC Zwolle.''