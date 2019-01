Stellendamse vissers in spanning om Brexit-stemming

De Stellendamse vissers houden hun hart vast. De stemming dinsdagavond over het Brexit-akkoord in het Britse parlement zal van grote invloed zijn op de toekomst van de vissersvloot. Zonder akkoord kan het zo zijn dat er straks niet meer gevist mag worden in de Britse wateren.

Vanaf zee houden de vissers dinsdag het nieuws goed in de gaten. “Dat is goed te merken aan de gezamenlijke Whatsapp-groep die we hebben”, vertelt oud-visser Jaap Tanis. Met zijn broers heeft hij nog drie viskotters, maar zelf vaart hij niet meer. “Ons bedrijf haalt tachtig procent van de vangst uit Engelse wateren.”

De problemen zijn groot als dit gebied wegvalt. "Dan wordt de visserijdruk ontzettend hoog. De vissers die in de Nederlandse wateren vissen, zitten er natuurlijk ook niet op te wachten dat ze straks meerdere schepen naast zich hebben liggen.”

Overgangsperiode

In het uittredingsakkoord is een overgangsperiode afgesproken voor bedrijven en dus ook voor de visserij. Er mag hierbij tot eind 2020 gevist worden in het Verenigd Koninkrijk. In de tussentijd kan dan worden gekeken naar nieuwe afspraken. Maar bij een no-deal is ook dit van tafel.

De Brexit, een mogelijk verbod op pulsvissen, de aanlandplicht, het kleiner worden van de visgebieden door de aanleg van windmolenparken... de vissers hebben een hoop zorgen. “En dat zorgt ervoor dat vissers zonder opvolger uiteindelijk de handdoek in de ring gooien”, zegt Tanis. “We zijn de oudste gebruikers van de Noordzee en dat wordt zomaar weggevaagd.”