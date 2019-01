Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kuyt toegelaten tot hoogste trainerscursus van de KNVB Kuyt druk coachend bij Feyenoord Onder 19

Dirk Kuyt begint in mei aan de hoogste trainersopleiding van de KNVB. De huidige trainer van Feyenoord Onder 19 is één van de veertien oefenmeesters die is toegelaten voor de zogenoemde UEFA PRO.

Dirk Kuyt beëindigde na het kampioensjaar 2017 zijn spelerscarrière en ging vorig jaar aan de slag bij Quick Boys in zijn eigen Katwijk. Sinds dit seizoen heeft hij het hoogste elftal van de Feyenoord Academy onder zijn hoede. Ook oud-Feyenoorder Kevin Hofland is toegelaten tot de cursus.