Nieuwjaarstoespraak Jan de Jong: 'In november definitieve beslissing over nieuw stadion' Een Artist Impression van Feyenoord City

In november 2019 is het definitief: gaat Feyenoord City door of niet. Dat zei Feyenoord-directeur Jan de Jong vanavond tijdens zijn nieuwjaarstoespraak op de club. Volgens hem is november 2019 altijd al de richtlijn geweest.

De Jong vertelt in zijn speech waar de club vooral mee bezig is geweest de laatste tijd. ''Feyenoord bekijkt hoe ze haar toekomst zo veilig mogelijk stelt, met meer garanties op meer geld dan nu en met zo weinig mogelijk risico's. Misschien zelf wel met minder risico's dan we nu hebben in De Kuip.'' Volgens De Jong is Feyenoord hier een half jaar erg druk mee geweest en niet zonder succes. ''De businesscase oogt buitengewoon realistisch. Een belangrijke horde is genomen.'' Ook zegt de Jong dat Feyenoord actief de markt op gaat om het verdere benodigd geld bij elkaar te krijgen. ''Feyenoord komt naar u toe deze zomer.''