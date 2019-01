Deel dit artikel:













Man loopt door metrotunnel bij station Blaak Foto: Archief

Tussen Blaak en Beurs in Rotterdam is dinsdagavond een man opgepakt, die door de metrotunnel liep. De man is overgedragen aan de politie.

De man liep van station Blaak naar Beurs. Het is niet duidelijk waarom hij door de tunnel liep. Het lopen door metrotunnels is heel gevaarlijk, omdat er allemaal stroomleidingen zitten. De metro's waren ook in bedrijf toen de man zijn wandeling door de tunnel maakte.