Dubbel pech: trein die gestrande passagiers moet oppikken krijgt panne

Het zat de passagiers van de hogesnelheidslijn die dinsdagmiddag naar Rotterdam moesten niet mee. Eerst kreeg hun hsl-trein problemen, waardoor hij stilviel bij Zoetermeer. De trein die hen vervolgens moest oppikken, viel daarna ook voor langere tijd stil.

Er zaten zo'n vijfhonderd mensen in de trein, laat een woordvoerder van ProRail weten. "Maar daarna was het wel de Wet van Murphy. De evacuatietrein viel ook stil en dat heeft ook even geduurd." Hoe lang de vertraging in totaal duurde, kan de woordvoerder niet aangeven.

De mensen in de stilstaande trein zijn uiteindelijk wel (met de nodige vertraging) aangekomen in Rotterdam. Mensen die verder moesten reizen, konden met deze trein verder.