Ayoub over gesprek met Feyenoord en zaakwaarnemer: 'Ben er positief uitgekomen'

Yassin Ayoub kijkt met een positief gevoel vooruit op de tweede seizoenshelft bij Feyenoord. ''Ik heb veel voor mezelf getraind en ben topfit. Het is nu wachten op mijn kansen,'' zegt de middenvelder die de laatste maanden nauwelijks speelde.

Op 19 december werd Ayoub samen met zijn zaakwaarnemer bij De Kuip gesignaleerd op het moment dat hij volgens trainer Giovanni van Bronckhorst 'niet beschikbaar was' om te spelen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord reageert Ayoub voor de camera van RTV Rijnmond reageert op dit gesprek.

'Het gesprek had geen speciale reden. We hebben geëvalueerd hoe het is gegaan en besproken wat we van elkaar verwachten en hoe we door willen gaan. Het was een heel positief gesprek en zo ben ik er ook uitgekomen. Het gaat nu weer beginnen en ik heb er zin in.''

In de video is het hele gesprek met Yassin Ayoub te bekijken.