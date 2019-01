Bewoners eisen dat Inspectie ingrijpt bij Rotterdam-The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport

Omwonenden van Rotterdam-The Hague Airport willen dat de luchthaven stopt met het overschrijden van geluidsnormen. Ze willen dat de Inspectie Leefomgeving en Transport ingrijpt, omdat er drie maanden lang meer geluidsoverlast werd veroorzaakt dan was toegestaan.

De Vereniging Bewoners tegen vliegtuigoverlast RTHA (BTV) wijst op cijfers van de luchthaven over het geluidsniveau in de maanden mei, juni en juli. Toen werd het geluidsniveau overschreden tot 22%. Over heel 2018 gaat het om een overschrijding van 18%.

"We constateren dat dit om een zeer forse overschrijding gaat", schrijft de BTV. "en dat dit de geluidsoverlast die de omwonenden van RTHA ervaren, enorm verhoogt en de nodige consequenties van verstoring van woongenot, slaapverstoring en schadelijke effecten op volksgezondheid met zich meebrengt."

De omwonendenvereniging eist dat de inspectie nu ingrijpt. Als dat niet gebeurt dan hebben omwonenden recht op compensatie of een schadevergoeding, zegt de vereniging.