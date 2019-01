Rotterdam bereidt zich voor op Brexit: Bereid je voor op het ergste, hoop op het beste

Rotterdam is in volle gang om zich voor te bereiden op alle scenario's die mogelijk zijn rondom de Brexit. Nu dinsdagavond het onderhandelingsvoorstel van premier May is weggestemd, lijkt een 'harde Brexit' steeds meer tot de mogelijkheid te behoren.

En omdat Rotterdam erg afhankelijk is van de handel met Engeland, wil de stad niets tot het toeval overlaten. Wethouder Kathmann presenteerde daarom een 'aanvalsplan' als reactie op de Brexit.

"Wat we nu aan het doen zijn is met een online simulator de Brexit nadoen. Wat gaat er gebeuren als er een harde brexit plaatsvindt", legt Kathmann uit. Ze wijst daarbij vooral op Hoek van Holland, de plaats die het meest nog de gevolgen van een Brexit zal merken.

"We kijken dan welke logistieke stromen er komen en of er parkeerterreinen moeten worden ingericht. Ook kijken we waar opnieuw ingrijpen nodig is om verkeersstromen in te richten."

Negen punten

Het in kaart brengen van de handelsstromen is een van de negen aanvalspunten waar Kathmann en haar ambtenaren nu mee bezig zijn.

Verder kijkt de gemeente of Britten in de regio en bedrijven die handel drijven met Engeland wel klaar zijn voor een Brexit. "Wat vooral opvalt is dat er steeds meer ondernemers zich voorbereiden", gaat Kathmann verder. "Het zijn er veel meer dan dit najaar. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die 's nachts willen gaan laden en lossen. Dat kan zomaar honderden vrachtwagens op de weg schelen."

Als het gaat om Britten in onze regio, zoals expats, is het nog wat rustiger. "Ik denk dat zij nog even afwachten wat er gebeurt", zegt Kathmann.

Mogelijkheden

Terwijl het aanvalsplan vooral geschreven is om mogelijke problemen rondom de Brexit op te vangen, geeft Kathmann ook toe dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ook mogelijkheden biedt. "Prepare for the Worst, hope for the best", zegt Kathmann. "Bereid je voor op het ergste, hoop op het beste."

"De grootste uitdaging blijft het dealen met de Brexit", gaat Kathmann verder. "Maar er liggen ook kansen. We hebben de best voorbereide haven en daardoor worden we aantrekkelijker om zaken mee te doen."

Volgens de wethouder zouden tientallen bedrijven, vooral uit de maritieme sector, al geïnformeerd hebben in de mogelijkheid om zich in Rotterdam te vestigen. Dat zijn niet alleen Engelse bedrijven, maar ook bedrijven uit Amerika of Azië.

Kathmann: "Want op dit moment is het zo dat je beter in de Europese Unie kan zitten dan in het Britse koninkrijk. En waar kan je dan beter zijn dan hier."

Actief benaderen

Toch geeft Kathmann toe dat van een leegloop van bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk nog geen sprake is. Ze wil daarom actief bedrijven in Engeland gaan benaderen om ze te polsen om naar Rotterdam te verhuizen.

Dan zou het ook kunnen gaan om bedrijven die, vanwege de handel en de Brexit, op het vasteland een vestiging hier willen openen, zodat ze een directe toegang hebben tot de Europese markt.