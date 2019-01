Minister geeft startsein aanpak knooppunt A16/N3

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Verkeer geeft woensdagmorgen het startsein voor de aanpak van het knooppunt van rijksweg A16 en N3 (Randweg Dordrecht). Nu staan er dagelijks files in de spitsuren.

De afgelopen maanden is rondom het knooppunt veel voorbereidend werk gedaan. Zo zijn zandbedden gestort waar nieuwe en verlengde op- en afritten komen en zijn bomen gekapt ter hoogte van bedrijventerrein Dordtse Kil 3.

Om de doorstroming op het knooppunt te verbeteren komt er een kwart klaverblad bij de McDonalds en het Postillion Hotel, voor het verkeer richting Breda, dat op de A16 een veel langere oprit en invoegstrook krijgt.

Verkeer richting Rotterdam blijft vanaf de N3 dezelfde route houden, maar zal volgens Rijkswaterstaat sneller doorstromen, omdat op het knooppunt veel minder verkeer elkaar nog hoeft te kruisen.

Wie vanaf de Moerdijkbrug over de A16 naar de N3 richting Dordrecht gaat zal na de klus géén verkeerslichten meer aantreffen. In plaats daarvan komt er een nieuwe, extra lange invoegstrook op de N3.

Ondernemers op de bedrijfsterreinen in Dordrecht-West klagen al jaren steen en been over slechte bereikbaarheid en vertragingen. Ook zij hopen dat de aanpak die problemen verhelpt. De klus moet begin 2020 klaar zijn.

De kosten werden in 2013 beraamd op 45 miljoen euro. Dat bedrag staat los van de 70 miljoen euro, die is uitgetrokken voor de renovatie van het versleten wegdek van de N3 en de Wantijbrug, die ook dit jaar begint.