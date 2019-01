Keeperstrainer Hoegee overhoop met Braga: 'Opmerking schoot me in het verkeerde keelgat'

De per direct bij FC Dordrecht vertrokken keeperstrainer Rody Hoegee kan niet meer door één deur met trainer Claudio Braga. Een incident afgelopen weekend rondom een keeperswissel was de oorzaak van de schermutseling.

Braga koos zondag voor Petar Stošković als doelman voor de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch waar Bryan Janssen al een jaar de vaste keuze is. Volgens Hoegee is dit zonder overleg gegaan waarna het voor de wedstrijd fout ging tussen hem en de trainer.

''Ik was niet mee op trainingskamp en door privéomstandigheden was ik er de twee dagen voor de wedstrijd tegen Den Bosch ook niet. Tussendoor was ik wel op de club. Zaterdag werd ik opgebeld door Bryan dat hij niet speelde en daar wist ik niets van. Ongeacht welke beslissing er wordt gemaakt over de keepers, vind ik dat dit met mij als specialist besproken moet worden. Voor de wedstrijd heb ik hierover gesproken met de trainer. Een opmerking over mijn afwezigheid (door privéomstandigheden), is me compleet in het verkeerde keelgat geschoten. Het was meteen klaar.''