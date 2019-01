20 jaar geleden: De stille tocht van Bacchus

Het was indrukwekkend. Niet alleen als het gaat om aantallen, maar ook om de sfeer. De stille tocht na de beschieting van danscafé Bacchus, waarbij twee meiden (17 en 18) om het leven kwamen, is met 25.000 bezoekers nog steeds de grootste die ooit in Nederland is gehouden.

Voor de tweede keer in een week tijd staat Gorinchem weer in het centrum van de belangstelling. Want het lijkt wel alsof vanuit heel Nederland mensen op 16 januari 1999 mensen naar het vestingstadje komen. Om te herdenken, maar ook om te protesteren: 'Is er wel zinvol geweld', hebben veel mensen op hun witte shirts staan.

Geschokt

Het hele land was in shock toen een week eerder aan de Kerksteeg twee jonge vrouwen hun leven verloren, omdat ze net op het verkeerde moment op de verkeerde plek waren. Ze stonden achter de voordeur van danscafé Bacchus, toen aan de andere kant een stel mannen, die geweigerd waren, een vuurwapen leegschoten op de deur.

Enkele dagen later ontstond het idee om een stille tocht te houden. De gemeente Gorinchem had wel het idee dat het druk kon worden. De NS regelde extra treinen. Het idee bestond dat er 10 duizend tot 20 duizend mensen konden komen.

Er kwamen zelfs meer mensen dan werd verwacht, zoveel had de beschieting van Bacchus losgemaakt. Vanuit Maastricht tot aan Leeuwarden stapten mensen in de auto of trein om in Gorinchem te zijn.

De mensen werden opgevangen net buiten het historische centrum van Gorinchem, op het Stadhuisplein. Na wat toespraken van burgemeester IJssels en dominee Wagenvoort (die het idee opperde voor de stille tocht) en een gedicht trok de stoet de stad in, richting de Grote Markt.

Groot wit lint

Als een groot wit lint trokken de mensen richting het centrale plein. Stapje voor stapje. De sfeer was gelaten, zoals dat hoort bij een stille tocht.

"Het gaat om verdriet en woede", zei een van de deelnemers van de stille tocht tegen Radio Rijnmond in 1999. “Ik heb wat bloemen gelegd en ik hoop dat de ouders heel veel steun hebben aan de mensen die hier nu zijn op dit moment.”

De verslaggever merkt dat er eigenlijk geen einde komt aan de grote stoet mensen dat richting het centrum van Gorinchem gaat. “Het is zelfs zo druk, dat de laatste mensen nog moeten beginnen met de tocht door Gorinchem, terwijl de eerste mensen weer terugkomen bij het beginpunt”, zegt RTV Rijnmond-verslaggever Marcel van der Steen.

“Er gaat een warmte door je heen, niets anders dan dat”, zegt burgemeester IJssels van Gorinchem die avond. “Zo’n grote mensenmassa. Mensen die vanuit het hele land naar Gorinchem komen om de nabestaanden bij te staan. Hartverwarmend.”



Nog altijd de grootste

Twintig jaar later is de bijeenkomst in Gorinchem nog altijd de grootste stille tocht die Nederland gekend heeft. Er volgde er nog veel meer, maar die haalden nooit meer dan een paar duizend tot tienduizend deelnemers.

Zelfs de tocht na het doodschieten van Pim Fortuyn in 2002, haalde slechts tienduizend mensen, ook nog eens verspreid over het hele land. Ook tochten voor Anja Joos, Richard Nieuwenhuizen, Milly Boele en de MH17 zorgden voor veel aandacht, maar nooit meer de omvang als in Gorinchem.

De strekking van de tocht in Gorinchem was vooral 'dit nooit meer'. Maar exact een jaar na de beschieting van Bacchus, vond in Vlaardingen opnieuw een stille tocht plaats; die van Daniel van Cotthem (10-01-2000).