Rotterdams gezin uit de brand geholpen

Een actie voor de door een woningbrand gedupeerde familie Wuyts in Rotterdam-Delfshaven heeft in minder dan een week tijd een volledige inventaris opgeleverd. “We zoeken alleen nog gordijnen, maar dat lukt vast ook wel”, zegt Petra van Leeuwen. Ze werkt bij een verkoper van Parket-vloeren in Numansdorp.

“Ik werd ’s nachts om twee uur gebeld door mijn collega Morten”, zegt Van Leeuwen. “Hij had net vakantie, dus ik dacht: ’die zal wel dronken in een café zitten en per ongeluk de telefoon hebben ingedrukt. Maar hij bleef maar bellen. Toen ik toch opnam, zei hij: Ik kan volgende week niet op mijn werk komen, want mijn huis is afgebrand.’ Binnen een half uur stond ik bij hem in de Watergeusstraat.”

De vier leden van het gezin werden naar verschillende ziekenhuizen gebracht voor controle. Morten had brandwonden opgelopen. “Aan mijn neus en mijn oren en ik had rook ingeademd.” “Hij was volledig zwart”, zegt van Leeuwen. Net als het volledige interieur van hun appartement.

“Ze mochten niets meenemen van de brandweer”, aldus Mortens collega van Leeuwen. “De volgende dag belde hij, dat hij ook geen paspoort en bankpasje had en dus ook niet bij zijn bankrekening kon. Dan ga je wel even nadenken. We zijn meteen de volgende dag gaan rondbellen om spullen voor dat gezin in te zamelen. En we hebben een berichtje op Facebook gezet.” En toen ging het snel.

Petra en haar collega’s kregen vanuit heel Zuid-Holland aanbiedingen. Bedrijven boden schoenen, tegoedbonnen of levensmiddelen. Inwoners gaven alles wat een huishouden maar kan gebruiken om een huis weer opnieuw in te richten. Kasten, matrassen, ledikanten, kleding, een televisie, een strijkplank.

“Het is ongelofelijk hoe snel het ging”, zegt van Leeuwen. Veel spullen moesten worden opgehaald bij mensen thuis. Dat hebben Petra van Leeuwen en haar collega’s van de vestiging van Parket Tree in Numansdorp allemaal zelf geregeld. Dagenlang zijn ze er mee bezig geweest, maar nu is alles dan ook helemaal compleet. “We zoeken alleen gordijnen, maar dat komt vast ook nog wel goed”, zegt van Leeuwen.

Morten is heel erg blij met alle hulp. “Ik werk pas acht maanden bij dat bedrijf. En als je ziet wat ze allemaal hebben gedaan. Daar ben ik wel verbaasd over.” Hij beaamt dat hij er eigenlijk een tweede familie bij heeft. Ook de hulp van al die onbekende mensen maakt hem blij. “Dat mensen voor je klaar staan, die je helemaal niet kent. Dat is wel heel mooi.”

De familie verblijft voorlopig in een vervangende woning. Iedereen maakt het naar omstandigheden goed. Vader Wuyts werd afgelopen weekend als laatste uit het ziekenhuis ontslagen. Het zal nog wel enkele maanden duren voor hun huurwoning aan de Watergeusstraat weer hersteld is. Dan is er voor de collega’s van Morten Wuyts opnieuw werk aan de winkel, als het appartement moet worden ingericht.