Voor alle kinderen dezelfde kansen in Rotterdams onderwijs

De gemeente Rotterdam gaat jaarlijks 117 miljoen investeren in het verbeteren van het onderwijs. Doel is om voor alle kinderen dezelfde kansen te creëren. Ook moet er in de les meer aandacht komen voor de samenleving, democratie, waarden en normen en integratie. Dat staat in de woensdag verschenen Onderwijsnota van wethouder Said Kasmi.

Nog steeds is er een niveauverschil tussen het onderwijs in Rotterdam en het landelijk gemiddelde. De afgelopen jaren is er al veel gedaan om de situatie te verbeteren. Het opleidingsniveau is verbeterd, maar de kansenongelijkheid groeit.

Kasmi: “Onderzoek toont aan dat jongeren met ouders die een lage of geen opleiding hebben gehad, dat zij vijf keer zoveel kans maken om zelf een lager schooladvies te krijgen. Dus een veel lager advies dan dat ze aan kunnen.” Volgens Kasmi kan dat liggen aan voorzichtigheid, die docenten hebben bij kinderen uit deze doelgroep.

Meer lesuren

Het schooladvies moet dus beter gaan aansluiten op wat de kinderen echt aan kunnen. Dat zou volgens de wethouder kunnen door net zoals bij de Hillegardusschool in Rotterdam-Noord meer uren les te geven. “We zien dat dat ene zetje in de rug helpt en dat ze daardoor een hoger niveau aan kunnen. Hier krijgen kinderen drie keer zo vaak een hoger schooladvies als op andere scholen. Dit is een van de voorbeelden waarvan ik denk hiervan moeten we gaan onderzoeken of we dat op andere scholen kunnen toepassen. Maar wat ik vooral wil is dat we maatwerk leveren”.

Een van de maatregelen die ook genoemd wordt nodig is het verkleinen van de kwaliteitsverschillen tussen scholen. Scholen die slechter scoren dan eigenlijk verwacht mag worden, kunnen extra geld aanvragen bij het schoolontwikkelingsbudget. Maar ook moeten ze met andere scholen zoeken naar hoe het beter kan.

Lerarentekort

In de nieuwe onderwijsplannen wordt het lerarentekort nog verder aangepakt. Rotterdam wil de instroom verhogen door het vak van docent nog aantrekkelijk te maken door extra’s aan te bieden. Bijvoorbeeld een woonconsulent om snel huisvesting te vinden.

Ook wordt de startende docent meer begeleiding gegeven en worden zorgtaken teruggeven aan bijvoorbeeld wijkteams en zorginstellingen.