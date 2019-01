Haringvlietsluizen nu echt op een kier

De Haringvlietsluizen zijn woensdag voor het eerst echt op een kier gezet. Het kabinet besloot daar al toe in 2011 met het zogenoemde Kierbesluit.

Door de sluizen op een kier te zetten kunnen trekvissen, zoals zalm en zeeforel, de sluizen passeren richting hun paaigebieden die stroomopwaarts liggen. De afgelopen weken heeft Rijkswaterstaat de sluizen al een paar keer kort opengezet om de boel te testen.

De Haringvlietdam werd in 1970 voltooid als onderdeel van de Deltawerken. De sluizen in de dam gingen op 15 november 1971 dicht. De waterkering verbindt Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten en vormde tot nu toe een harde scheiding tussen zoet en zout water. Door de maatregel zal het westelijk deel van het Haringvliet gaan verzilten.

Boeren maken zich daarover zorgen, maar volgens projectleider Pieter Biltman hoeven ze dat niet te doen: "De boeren hier in de streek weten precies wat er gaat gebeuren en die weten ook dat we zoet water houden. Dus onze relatie met de boeren is eigenlijk heel goed. We zien ook dat ze vertrouwen hebben erin en die zullen dus gewoon zoet water op hun land hebben."

Afgesproken is dat het zoute water niet verder mag komen dan de denkbeeldige lijn van Middelharnis naar de monding van het Spui. Zo komt de drinkwatervoorziening niet in gevaar. Bij storm op zee gaan de sluizen dicht.