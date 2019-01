Vrouw bekent verduistering miljoen euro 'om internetliefde'

De advocaat van een medewerkster van de Karwei heeft woensdag tijdens een zitting de rechtbank gewraakt. De boekhoudster uit Hoogvliet wordt ervan verdacht dat ze 1,1 miljoen euro van Karwei heeft verduisterd. Ze heeft volledig bekend en vertelde in de rechtbank dat ze werd gechanteerd met een naaktfoto.

De advocaat van de vrouw wraakte de rechtbank, omdat hij partijdigheid vreest in het proces. Hij vindt dat deze rechters te lichtzinnig omgaan met zijn cliënte. "De persoonlijke omstandigheden even snel doen, terwijl de Officier van Justitie tussentijds de tenlastelegging wijzigt? Ik verzet me hiertegen." Daarmee stopt het proces tot de wrakingskamer een uitspraak heeft gedaan. Vrijdag om 10:30 uur wordt bepaald of er andere rechters moeten komen.

Internetliefde

De medewerkster verklaarde dat ze via Facebook in contact kwam met een man, verliefd werd en geld begon te sturen voor zijn zieke vader in Afrika. Ze maakte al haar spaargeld naar hem over, zo'n 30 duizend euro.

In 2017 vroeg de man om een naaktfoto, daarmee begon hij haar te chanteren. "Zelfs toen ik meer dan een miljoen aan hem geleend had, geloofde ik nog dat hij terug zou betalen", zei de verdachte tegen de rechter.

De man noemde zich Marc Sébastien en zou in Parijs een bedrijf runnen. De verdachte boekhoudster zag de oplichter maar één keer via een slechte Skype-verbinding. Toen de politie in beeld kwam, werd het contact verbroken: "Ik heb niets meer van hem vernomen."

Controle

De fraude kwam pas aan het licht toen de ING-bank een brief stuurde over een lening, waarop de handtekening van een leidinggevende vervalst was. Zelfs bij controles door externe accountants bleef de verduistering onopgemerkt.

Opmerkelijk is dat Karwei géén zogeheten 'vordering benadeelde partij' heeft gedaan. Als zo'n vordering door de rechtbank wordt toegewezen, kan verduisterd geld worden terug geëist. Zo'n verzoek is niet gedaan. Het kan wellicht nog wel bij de civiele rechter worden ingediend.

Verslaggever Thijs Blom was bij de rechtszaak: