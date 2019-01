Lars Veldwijk verkozen tot beste speler tweede periode

Lars Veldwijk is verkozen tot beste speler van de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie. De aanvoerder van Sparta dankt zijn uitverkiezing aan de negen doelpunten die hij de afgelopen negen wedstrijden produceerde.

Bij die negen doelpunten zaten ook twee hattricks tegen Jong FC Utrecht en Almere City FC. De 27-jarige spits hield bij de uitverkiezing tot beste speler Stefano Beltrame (FC Den Bosch), Bryan Smeets (TOP Oss) en Mario Engels (Roda JC) achter zich. De uitslag wordt gemaakt op basis van stemmen door aanvoerders en trainers van alle clubs uit de Keuken Kampioen Divisie.

Lars Veldwijk neemt de bijbehorende prijs, het Bronzen Kampioensschild, in ontvangst wanneer Sparta het aankomende vrijdag opneemt tegen Roda JC. Deze wedstrijd wordt om 20.00 uur afgewerkt op Het Kasteel en is live te volgen via Radio Rijnmond.