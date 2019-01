Deel dit artikel:













Rotterdammer opgepakt na dodelijke schietpartij De plek waar Ömer Köksal werd doodgeschoten. Foto: Robin van Lonkhuijsen (ANP)

Een 28-jarige man uit Rotterdam is aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in de nacht van maandag 21 augustus 2017 in Blerick.

De arrestatie vond woensdag in Rotterdam plaats. De recherche verdenkt de Rotterdammer ervan betrokken te zijn bij de diefstal van de grijskleurige Volkswagen Caddy, die is gebruikt bij de schietpartij waarbij de 44-jarige Kemal Zengin om het leven kwam. De verdachte zal door rechercheurs worden gehoord. Meer aanhoudingen in het lopende onderzoek worden niet uitgesloten. Een paar maanden na schietpartij werd een andere man in Blerick doodgeschoten, Ömer Köksal. In deze zaak zijn twee mannen opgepakt, onder wie een uit Rotterdam. Na die schietpartij ontstond commotie omdat veel jongeren de straat opgingen. De mobiele eenheid moest de orde herstellen. De bewoners waren boos omdat Blerick de voorgaande maanden bij herhaling het toneel was geweest van schietpartijen rond drugs.