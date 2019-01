Broze ouderen, slungelige pubers en waggelende kinderen inspireren Rotterdamse dansers

Het Rotterdamse dansgezelschap Conny Janssen Danst start vrijdag met een nieuwe voorstelling: BROOS. De voorstelling gaat over de breekbaarheid van de mens in verschillende fases van het leven. Choreograaf Conny Janssen liet zich inspireren door haar eigen dementerende moeder.

"De eerste aanleiding was mijn moeder. Die is nu negentig jaar, weegt nog maar 37 kilo en de laatste jaren zorg ik voor haar", vertelt Conny Janssen. "Ik zie haar steeds brozer worden, zowel fysiek als mentaal." Twee jaar geleden begon Conny haar moeder te filmen. "Omdat ik in de voorstelling heel erg gezocht heb naar de fysieke taal van het lijf."

Breekbaarheid

De dansvoorstelling gaat niet alleen over ouderdom. "In elke fase van het leven kom je dingen tegen die je broos maken.", legt Conny uit. Twee van haar dansers kregen in de afgelopen jaren allebei een dochter. "Ik zag wat dat met hen deed. Danser zijn en vader of moeder worden. Ik vond het ook zo broos om hen die verantwoordelijkheid te zien nemen, en de onzekerheden die erbij horen. Dat is een heel ander soort breekbaarheid."

"Gaandeweg begon ik me veel meer te richten op al die verschillende levensfases: een kind dat de wereld in stapt en alles gaat ontdekken, met alle frustratie en alle leuke dingen die erbij horen", zegt Conny.





Bewegen als een kind

De repetities begonnen met de dansers te laten ervaren hoe is het om oud te zijn. "Wat gebeurt er met je lijf als iets hapert, of als je ruggengraat krimpt? Of als je spieren strammer worden? Datzelfde hebben we gedaan met kinderen", vertelt Conny. "Ga eens proberen te bewegen als een kind. Vier dansers hebben kinderen, zij hebben hun eigen kind als inspiratiebron genomen om die fysieke taal van hun kind in hun eigen lijf te zetten."

Samen met de dansers onderzocht Conny niet alleen ouderdom en het hele jonge waggelen van een kind, maar ook het slungelige van een puber. De volgende stap was om van daaruit danstaal te ontwikkelen, legt ze uit. "En de stap daarna is: kan ik vanuit die danstaal een choreografie ontwikkelen?"

Livemuziek

De voorstelling bestaat naast dans ook uit livemuziek van Maartje Teussink. Ze speelt verschillende instrumenten en zingt. Voor BROOS maakte ze ritmische liedjes, maar ook soundscapes: omgevingsgeluiden van de natuur en de mens. "Zij ís muziek", zegt Conny over Maartje.

De muziek van Maartje Teussink is ook een inspiratie voor Conny. De dans en de muziek ontstaan een beetje tegelijkertijd: "Maartje is drie dagen per week in de studio bij de dansers en dan maakt ze muziek."

Vrijdag gaat BROOS in première in Theater Rotterdam. Zaterdag en zondag speelt de voorstelling ook nog in Rotterdam, daarna trekt het dansgezelschap tot en met 11 mei het land in.