'Zes jaar cel en tbs voor huisarts om ontucht'

Tegen een 38-jarige huisarts uit Leiden is een celstraf van zes jaar en tbs met dwangverpleging geëist voor ontucht met zijn dochtertje, drie andere zeer jonge meisjes en zeven minderjarige patiëntes in de behandelkamer.

Ook beschuldigt het Openbaar Ministerie (OM) verdachte Maarten B. van het maken van kinderporno en het bezit daarvan. Hij maakte onder meer heimelijk tientallen filmpjes van ontblote meisjes en jonge vrouwen in twee huisartsenpraktijken in Schiedam en veelal in Amstelveen.

De aanklagers zeiden voor de rechtbank in Den Haag woensdag dat ze alle aanklachten wettig bewezen vinden, ook al spreekt B. de meeste aantijgingen tegen of zegt hij dat hij er geen herinnering meer aan heeft.

Volgens het OM is het gat in het geheugen van B. volstrekt ongeloofwaardig, verwijzend naar de vele actieve handelingen. Ook zou het zijn gebeurd over een lange periode, van 2010 tot zijn aanhouding in oktober 2017.