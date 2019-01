Doneeractie: Vlaardingse na drie jaar ellende nog 36 kilo

Het nieuwe jaar begon voor de familie Wijmans uit Vlaardingen op televisie. Het stel figureerde in het SBS6-programma Steenrijk Straatarm. Na drie jaar ellende is de bodem bereikt, zowel financieel als qua gezondheid. Angelique Wijmand weegt nog maar 36 kilo.

"In 2016 werd bij mij baarmoederhalskanker gevonden en daarna is het helemaal mis gegaan", vertelt Angeliqe geëmotioneerd. Ze werd diverse malen geopereerd met wisselend succes. Er kwamen allerlei nieuwe gezondheidsproblemen om de hoek. "Alles is verkleefd binnen, ik heb last van nierstuwingen en cystes en wat ik ook eet, ik blijf afvallen", vertelt ze op de bank naast haar echtgenoot Richard.

"We zitten in de schuldsanering door problemen in het verleden en we moeten van zo'n 50 euro per week rondkomen", zegt Richard. "We kunnen niet eens de medicijnen betalen en omdat Liek zo afvalt moet ze een stevig dieet volgen met dure producten". Een aanvullende ziektekostenverzekering is er niet. "We hebben ook daar een schuld en kunnen daarom niet overstappen of de polis wijzigen", zegt Richard. "We zijn ten einde raad maar een doneeractie begonnen zodat we de strijd aan kunnen gaan om Angelique te redden".

Op de site www.doneeractie.nl is onder de noemer 'Steuntje in de rug voor de familie Wijmans' een actie gestart. "We moeten wat", zegt het stel in hun Vlaardingse flat in de wijk Holy. "Ik wil ook zo graag voor mijn man en dochter van 15 dat het goed komt ook. Met een beetje meer weekgeld is geen gezondheid te koop maar het helpt wel iets", snikt Angelique.

De actie op internet wordt door een extern iemand in de gaten gehouden. "Dat geld is zo welkom hier, dan kunnen we eten kopen waar mijn vrouw misschien weer van aankomt en ook de medicijnen kosten veel geld. We willen uit de cirkel breken, iedere Euro is ongelooflijk welkom", aldus Richard.

Angelique heeft inmiddels een kritisch gewicht bereikt. Ze weegt nog 36 kilo, iets eraf en ze loopt een fataal risico. Van het Capelse gezin waarmee ze in de SBS6-serie Steenrijk Straatarm figureerde heeft ze weinig meer vernomen. De hoop is nu op de doneeractie gevestigd.