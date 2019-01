Politie schiet bij sportschool in Nieuwerkerk aan den IJssel

De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij het op afstand houden van een menigte bij een sportschool in Nieuwerkerk aan den IJssel. De groep was de sportschool uitgelopen om op te komen voor een 29-jarige automobilist die kort daarvoor bij een verkeersruzie betrokken.

Het begon allemaal dinsdag rond 17:20 uur bij een tankstation langs de A20. De 29-jarige man was daar aangesproken op zijn gedrag in het verkeer en bedreigde de andere bestuurder met een honkbalknuppel. Daarna ging hij er in de auto vandoor.

Agenten vonden de man in zijn auto aan de Eerste Tochtweg en probeerden hem aan te houden. Uit de sportschool kwamen meerdere mensen naar buiten die de politiemensen omsingelden. Daarop loste een agent het waarschuwingsschot.

De 29-jarige man kon uiteindelijk worden aangehouden. Later op de avond is ook een andere man aangehouden die bij de sportschool een slaande beweging had gemaakt naar een van de politiemensen.