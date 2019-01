Zes jaar cel geëist tegen moeder voor doden zeven maanden oude baby

Justitie eist zes jaar cel tegen een vrouw uit Rotterdam, die haar eigen baby zou hebben gedood. Dat gebeurde in april van het vorig jaar aan de Mathenesserdijk in Rotterdam.

De vrouw heeft verklaard dat zij een kussen op het gezicht duwde van haar zeven maanden oude zoontje. Mogelijk is de baby daardoor gestikt. De 32-jarige verdachte was al langere tijd depressief.

Vlak voor het drama was zij erachter gekomen dat haar partner niet de vader was van het jongetje. Zij zegt dat haar leven daardoor instortte. De rechter in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.

