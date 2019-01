Wijnstekers: 'Advocaat met Kuijt zou misschien leuke combinatie zijn'

Bij de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord waren de samenwerking met FC Dordrecht evenals de ontwikkelingen rond het nieuwe stadion veelbesproken onderwerpen. Maar ook de toekomst van Feyenoord, en dan in het specifiek die van Giovanni van Bronckhorst, blijft een onderwerp dat menig Feyenoorder bezighoudt. Zo ook Ben Wijnstekers.

"Van mij mag Gio blijven", zegt Wijnstekers, die echter wel een idee heeft mocht opvolging nodig zijn: "Advocaat met Kuijt zou misschien wel een leuke combinatie zijn."

Volgens Wijnstekers is het vooral de vraag wat Van Bronckhorst zelf wil: "Wil hij zoals Wenger bij Arsenal jarenlang bij de club blijven, of wil hij na het pakken van die prijzen toch verder kijken?"

Stadion

De ontwikkelingen rond het nieuwe stadion van Feyenoord doen Wijnstekers ook goed: "Mijn vader is inmiddels 95 en die vindt ook dat het eens tijd wordt om te verkassen. Natuurlijk is er in de huidige Kuip een goede sfeer, maar die zal je dan in het nieuwe stadion zelf moeten maken", aldus het Feyenoord-icoon, die toevoegt dat het goed is dat Feyenoord voorzichtig blijft: "Je moet als club geen grote risico's gaan nemen."

Het hele gesprek met Ben Wijnstekers is hierboven te zien.