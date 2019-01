Havenbedrijven houden hun hart vast na afkeuring Brexitplannen May

Het Britse Lagerhuis heeft de Brexitplannen van premier May afgewezen. Dinsdagavond stemden de politici tegen het plan. Bas Janssen van Deltalinqs, de belangenorganisatie voor de Rotterdamse havenbedrijven, maakt zich grote zorgen over de toenemende onzekerheid rondom de Brexit.

"De Brexit is sowieso slecht voor Nederland, niet goed voor de Rotterdamse haven en in feite niet goed voor Europa", zegt hij.

Havenbedrijven zijn wel volop bezig om zich voor te bereiden op het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. 29 maart moet het vertrek rond zijn, maar op dit moment gaan de besprekingen niet zo lekker. Om de EU te verlaten, moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld handel en reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk.

De komende weken moet duidelijk worden hoe het nu verder gaat met de Brexit. Komen de verschillende partijen niet uit de afspraken over hoe zij vanaf 29 maart 2019 uit elkaar gaan, dan is sprake van een 'no deal-Brexit'. Een Brexit zonder afspraken.

Dat harde vertrek uit de Europese Unie probeert men nu te voorkomen. Premier May maakte een compromis van wat beide kanten willen: de harde of de zachte Brexit. Een keihard afscheid of een vertrek waarbij eigenlijk weinig verandert. Dit compromis is dinsdag afgewezen, dus komt een 'no deal-Brexit' steeds dichterbij.

Het Britse Lagerhuis stemt woensdag ook over een motie van wantrouwen tegen premier May. Als ze wordt weggestuurd, dan heeft haar partij twee weken om een nieuw kabinet te vormen. Lukt dat niet, dan komen er nieuwe verkiezingen.