Twaalf sollicitanten willen burgemeester Albrandswaard worden

Tien mannen en twee vrouwen hebben belangstelling voor de functie burgemeester van Rhoon en Poortugaal. Die kernen vormen samen de gemeente Albrandswaard. De kandidaten solliciteerden bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

De jongste kandidaat is 38, de oudste 61. Een aantal van hen heeft ervaring in de politiek, anderen komen uit het bedrijfsleven. De nieuwe burgemeester begint naar verwachting in juli. Tot 17 juni blijft Hans Wagner burgemeester van de gemeente Albrandswaard.

Commissaris Jaap Smit voert de komende maanden gesprekken met de sollicitanten. Daarna overlegt hij met een vertrouwenscommissie van gemeenteraadsleden. Die commissie spreekt ook nog met de kandidaten en doet dan een aanbeveling op basis van een profielschets die de gemeenteraad heeft opgesteld.

De gemeenteraad verwacht in mei twee kandidaten voor te dragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze geven daarbij ook hun voorkeur voor een kandidaat aan. Meestal volgt de minister die voorkeur.