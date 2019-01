Sparta versterkt zich met Dirk Abels van Jong PSV

Sparta heeft zich versterkt met Dirk Abels. De rechtsback komt over van PSV en tekent een contract voor 2,5 jaar op het Kasteel. Abels (21) kwam dit seizoen al veertien keer in actie voor Jong PSV.

In december haalde Sparta al Laros Duarte op huurbasis op bij de Eindhovenaren. De broer van Spartaan Deroy Duarte maakte afgelopen weekend zijn debuut in het shirt van Sparta in de uitwedstrijd bij SC Cambuur (3-3).

Komende vrijdag speelt Sparta de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen. Roda JC komt op bezoek in Rotterdam. Een duel tussen de nummers drie en vijf van de Keuken Kampioen Divisie.