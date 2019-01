Deel dit artikel:













PvdA: Rotterdam moet schulden jongeren overnemen Duygu Yilderim (rechts) komt met voorstel om schulden van jongeren over te nemen

Zo’n 2.700 Rotterdamse jongeren tussen de 18 en 25 jaar kampen met problematische schulden van gemiddeld 9 duizend euro. Ongeveer 15 procent van hen heeft een betalingsprobleem. Landelijk is dit ruim 8 procent. De Rotterdamse PvdA-fractie komt met een voorstel om schulden van jongeren over te nemen, in ruil voor een tegenprestatie.

“Wij geloven in een tweede kans voor jongeren”, zegt raadslid Duygu Yildirim. Ze wil dat de gemeente een groep gemotiveerde jongeren selecteert die mee kunnen doen aan de pilot. “Als tegenprestatie gaan ze vrijwilligerswerk doen of een opleiding volgen.” Om die schulden te kunnen overnemen, moet er een Jongeren Perspectief Fonds komen. Met het geld uit dat fonds kunnen problematische schulden worden overgenomen. Later dit voorjaar presenteert wethouder Grauss (CU-SGP) zijn Deltaplan Schulden. Yildirim wil dat haar voorstel onderdeel wordt van dit plan. Rotterdam volgt hiermee de gemeenten Den Haag en Utrecht die al eerder experimenteerden met deze aanpak. In Den Haag zijn op deze manier in eerste instantie 53 jongeren geholpen en later nog eens 100. “In Den Haag bleek ook dat schuldeisers bereid zijn om mee te werken”, zegt Yildirim.