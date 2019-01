Hudson's Bay denkt na over grootte winkels

De verliesdraaiende warenhuisketen Hudson's Bay gaat van strategie veranderen. De keten wil kijken of de grootte van de winkels aangepast kan worden.

De keten nam een paar jaar geleden het failliete V&D-pand bij de Koopgoot over. In totaal heeft Hudson's Bay dertien vestigingen in ons land. Of er bij de strategiewijziging ook banen verloren gaan is niet duidelijk, maar het ligt wel voor de hand, zeggen deskundigen.

De Telegraaf schreef eind vorig jaar dat de vestigingen tientallen miljoenen euro's verlies draaiden.