Drie Rotterdammers opgepakt bij drugsinvallen in Enschede

De politie heeft in Enschede elf personen aangehouden op verdenking van drugshandel. Vijf van hen zijn inmiddels weer vrijgelaten. Van de zes mannen die nog vastzitten, komen er drie uit Rotterdam.

Agenten vielen twee woningen binnen in Enschede. Daar lagen grote hoeveelheden harddrugs, munitie en veel geld. Vier mannen werden in de woningen aangehouden, de andere verdachten werden ergens ander in Enschede opgepakt.

De zes mannen die nog vastzitten zijn in de leeftijd van 24 tot 31 jaar.