Rotterdamse topillusionist Christian Farla te gast bij Radio Rijnmond

Samen met zijn opa ging hij kijken bij een grootheid als David Copperfield. Ruim twintig jaar later staat Christian Farla zelf in Ahoy als illusionist. En daarmee keert hij terug naar zijn geboortestad Rotterdam. Woensdag was Farla tussen 18:00 uur en 19:00 uur te gast bij Radio Rijnmond.

De laatste show van Copperfield in Rotterdam Ahoy is 22 jaar geleden. In oktober is het de beurt aan Farla, met een twee uur durende show vol met illusies. Zeven jaar geleden was Farla voor het laatst te zien in Rotterdam, als special guest in Kerstcircus Ahoy.

De Rotterdammer won twee keer de titel Beste Illusionist ter Wereld. Met die titel op zak gaf hij vijfduizend voorstellingen in Europa en kreeg hij ook het hoogst haalbare voor illusionisten: een eigen show in Las Vegas.