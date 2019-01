Ridderkerker wint wereldkampioenschap met prijsvogel

De zolder van Teun Knoop uit Ridderkerk staat bomvol met vogelkooitjes. In een van de kooitjes zit een kersverse wereldkampioen. Een van zijn oranjegroene dwergpapegaaien heeft het wereldkampioenschap in de categorie 'Roseicollis Opaline Cinnamon' binnengesleept. Voor kenners een prestigieuze prijs.

De jury beoordeelt de vogels op diverse punten. "Hij moet een goede body hebben. Een goede kop. Niet te smal. En ook z'n nagels moeten de goede kleur hebben. Het moet allemaal op een lijn zitten", legt de trotse vogelaar Teun Knoop uit.

Als er ook maar iets niet klopt dan vallen de vogels buiten de prijzen. "Vogels kunnen brede schouders hebben maar een klein kopje. Dan valt het meteen op en de jury ziet de het meteen."

Vrouw des huizes

De vrouw van Teun heeft niet zo veel op met de vogels van Teun. "Mijn vrouw heeft er niets mee. Ze is blij dat ik een hobby heb, maar daar houdt het bij op. Zij zou de kantelramen openzetten en de vogels weg laten vliegen. En die zijn dan weg. Het zijn vogels die proberen uit te breken."

De prijswinnende vogelaar wil uiteraard voorkomen dat de volgens ontsnappen. Hij heeft daar iets op gevonden. "Er zit een plakkertje op het luikje van de kooi. Als je dat niet doet, dan vliegen ze in de rondte.

Nog meer prijzen

Teun is niet de enige vogelaar uit de regio die in de prijzen is gevallen. Ridderkerker Ad Tholenaar werkt veel samen met Teun en won de tweede prijs met zijn 'postuurkanarie'. "Een postuurkanarie moet in een boogje gaan staan. Hij moet goed van bevedering zijn. Daar wordt hij op gekeurd", vertelt Ad.

Ad en Teun zijn allebei leden van de Ridderkerkse vogelvereniging 'Witroka'. Ad zit al veertig jaar in de vogels. "Als Teun op vakantie is verzorg ik zijn vogels. De sociale contacten zijn er leuk. Als je dezelfde hobby hebt, dan kun je uren samen praten."