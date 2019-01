Zorgaanbieders overschrijden steeds minder vaak Rotterdamse norm topsalarissen

Zorgaanbieders die geld krijgen van de gemeente Rotterdam, houden zich steeds meer aan de zogenaamde Wet normering topinkomen (WNT), vroeger beter bekend als de Balkenende-norm. Die norm is door Rotterdam ingevoerd om ervoor te zorgen dat geld voor de zorg ook echt naar de zorg gaat, en niet naar topsalarissen van bestuurders.

Rotterdam kort subsidies in, wanneer zorginstellingen die norm overschrijden. In 2015 hield de gemeente nog ruim 60 duizend euro in, in 2016 was dat nog maar 37 duizend euro en in 2017 21 duizend euro.

Daarmee lijkt de WNT-norm succesvol. In 2022 moeten alle lonen in de top van de zorginstellingen allemaal aan de WNT-norm voldoen. Als bedrijven zich dan nog niet houden aan de regels, dan kunnen er andere maatregelen genomen worden. Welke maatregelen dat zijn is niet duidelijk.