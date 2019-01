'Scholen werken al hard aan gelijke kansen voor alle kinderen'

De nieuwe onderwijsnota is niet alleen het werk van de Rotterdamse wethouder Said Kasmi. Ook de scholenkoepels hebben ook hun ideeën kunnen ventileren. Daarbij zijn ook stevige discussies gevoerd.

''Uiteraard speelt de eindtoets een rol bij het schooladvies, maar het blijft een momentopname. De volledige ontwikkeling van groep 1 tot 8 blijft belangrijk'', zegt Jitske Huissen van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO, basisonderwijs).

''Daarnaast hebben we van de wethouder de ruimte gekregen om prioriteiten te stellen en waar nodig maatwerk te leveren. Zo kunnen afwijkingen ten opzichte van de afspraken verantwoorden.''

Gelijke kansen

Volgens Huissen wordt er al hard gewerkt om alle kinderen gelijke kansen, ongeacht achtergrond, te bieden. ''Maar ieder kind is wel uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar manier.''

Volgens Huissen gaat het allang niet meer om taal en rekenen alleen. ''Een kind moet ook dingen in het leven ervaren. Dan kan bijvoorbeeld via cultuur en sport. Maar soms hebben ouders niet de middelen daarvoor.

Dan kunnen ze gebruik maken van regelingen, maar dat doen ze niet altijd. Daarbij kunnen we wel helpen. Maar de school kan de rol en de verantwoording van de ouders niet overnemen.''

BOOR

De openbare koepel BOOR is blij dat het plan er ligt. ''Op hoofdlijnen omarmen we het; op veel punten komt het overeen met onze eigen ambities. Het is mooi dat de gemeente Rotterdam volop investeert in het onderwijs.''

Ook BOOR ziet dat kinderen in Rotterdam opgroeien onder zeer diverse omstandigheden. ''Het is essentieel om daar als gemeente en onderwijs oog voor te hebben. We moeten samen optrekken, om kinderen in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen.''