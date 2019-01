Gorinchem maakt zich op voor megaproject Merwedebrug

Het wordt een van de grootste bouwprojecten voor de komende jaren in het Nederlandse wegennet: de verbreding en aanpassing van de A27 tussen Utrecht en Breda. En de meeste aandacht gaat uit naar de brug bij Gorinchem.

Wethouder Joost van der Geest van Gorinchem kijkt over de Merwedebrug, die bovenaan de filelijstjes staat. "Files hier zijn erg kostbaar. Dit zijn niet de lijstjes waar je bovenaan wilt staan."

En daarom gaat de omgeving in 2022 op de schop, legt Rijkswaterstaat uit. "De brug wordt vervangen", zegt Mark Leentjes van Rijkswaterstaat. "Eerst wordt een nieuwe brug aangelegd ten westen van de huidige brug. En als die klaar is, dan wordt de oude brug weggehaald en vervolgens vervangen."

De brug krijgt, in tegenstelling tot de huidige brug, geen pijler in het midden van de rivier. "Das beter voor het scheepvaartverkeer", zegt Leentjes.

Aan vervanging toe

Dat de brug aan vervanging toe was bleek wel in 2016. Toen werden er haarscheurtjes aangetroffen, de brug werd twee maanden gesloten, met alle gevolgen van dien, bijvoorbeeld voor ondernemers.

Afspraken

Om de werkzaamheden, die zo'n 6 tot 7 jaar zullen duren, een beetje in goede banen te leiden, zullen er goede afspraken gemaakt moeten worden.

"We gaan in ieder geval werken met slimme bouwfasering", gaat Leentjes verder. "Op die manier hebben mensen er zo min mogelijk last van. Maar het zal zeker files veroorzaken."

Om die reden wordt er gewerkt aan afspraken, bijvoorbeeld met het bedrijfsleven. "Als je kan afspreken dat er sprake is van een spreiding van werktijden dan scheelt dat al heel veel", zegt wethouder Van der Geest.

Aanbesteding

Maar voordat het zover is, moeten er nog heel wat stappen genomen worden, leggen de twee heren uit. De minister heeft niet al te lang geleden geld vrijgemaakt voor het project. Nu moet er een bouwer gevonden worden.

"Die aanbestedingsprocedure start volgend jaar", zegt Van der Geest. "En als alles dan goed verloopt gaat in 2022 de eerste schop de grond in."