Toepaja's in Blijdorp nu voortaan gezellig samen Toepaja. Foto: Blijdorp

Hangt er liefde in de lucht in de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp? Misschien wel, want de vrouwelijke Toepaja, een soort boomspitsmuis, heeft sinds kort gezelschap van een mannetje. En de twee kunnen prima met elkaar vinden, zegt Blijdorp.

Vooral in de ochtend en in de middag zijn ze enorm actief en rennen ze achter elkaar aan. De Toepaja komt in het wild voor in de tropische bossen van Zuidoost-Azië