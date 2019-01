Deel dit artikel:













De Jong en Berg meest voorkomende achternamen in Zuid-Holland Foto: ANP / Koen van Weel

Als je mensen in Zuid-Holland tegenkomt, dan is de kans het grootst dat ze (de) Jong, Berg of Visser als achternaam hebben. Dat blijkt uit onderzoek van telefoonboek.nl.

In de loop van de tientallen jaren raken voornamen uit de mode, maar achternamen zijn natuurlijk een stuk stabieler. In de provincie Zuid-Holland is (de) Jong de meest voorkomende naam. Die naam komt ook in de rest van ons land het vaakst voor. Daarna volgen Berg en Visser. In Zuid-Holland komen vooral veel beroepsnamen voor. Naast Visser staan ook de namen Boer, Bakker en Smit in de top 20 van meest voorkomende achternamen. De complete top 20: 1. Jong

2. Berg

3. Visser

4. Dijk

5. Leeuwen 6. Boer

7. Bakker

8. Jansen

9. Groot

10. Vries 11. Vliet

12. Meer

13. Vos

14. Smit

15. Graaf 16. Bos

17. Bruin

18. Veen

19. Dam

20. Hoek