Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Twee Rotterdamse terreurverdachten weer op vrije voeten De flat waar de terreurverdachten werden opgepakt

Het Openbaar Ministerie heeft twee terreurverdachten die eind vorig jaar zijn opgepakt in Rotterdam-Ommoord weer vrijgelaten. Volgens justitie is er niet genoeg bewijs om ze langer vast te houden. Ze blijven wel verdachte in de zaak.

De twee mannen, van 21 en 36 jaar, worden verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag. Twee andere verdachten werden al op 3 januari vrijgelaten.

Lees ook: Politie pakt vier terreurverdachten op in Rotterdam

Lees ook: Twee Rotterdamse terreurverdachten vrij Een vijfde verdachte, een 26-jarige man uit Rotterdam die is opgepakt in het Duitse Mainz, wordt vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris.