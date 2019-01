Drie groepswedstrijden in Rotterdam tijdens EK volleybal

De Nederlandse volleyballers spelen tijdens de groepsfase van het EK de eerste drie wedstrijden in Rotterdam. Deze groepsduels zullen worden afgewerkt in Rotterdam Ahoy. Oranje komt in poule D wereldkampioen Polen, Tsjechië, Estland, Oekraïne en Montenegro tegen.

Het EK wordt dit jaar in Nederland, Frankrijk, België en Slovenië afgewerkt. De duels in Rotterdam zijn van vrijdag 13 tot maandag 16 september. Daarna worden ook nog wedstrijden in Amsterdam (Sporthallen Zuid) en Apeldoorn (Omnisport) gehouden. Het Europees kampioenschap is van donderdag 12 tot en met zondag 29 september.

Aan het EK doen 24 landen mee, die zijn verdeeld over vier poules van zes. De top vier van elke groep plaatst zich voor de achtste finales. In Nederland wordt gespeeld tot en met de kwartfinales. De halve finales vinden plaats in Slovenië en Frankrijk, de wedstrijd om het brons en de finale worden in Frankrijk afgewerkt.

Oranje eindigde vorig jaar september verrassend in de top acht op het WK in Italië en Bulgarije.