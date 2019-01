Deel dit artikel:













Gezochte Albaniër loopt tegen de lamp bij studentencontrole Foto: Politie R'dam-Centrum

Bij een politiecontrole door studenten van de politieacademie in het centrum van Rotterdam is een bijzondere vangst gedaan. Agenten liepen op het Willemsplein iemand tegen het lijf die in het buitenland nog gezocht wordt voor een rechtszaak, waar wel eens acht jaar cel op zou kunnen staan, laat de politie weten.

De man uit Albanië gaf eerst een valse identiteit op. Later bleek waarom: hij zou nog voor de rechter moeten verschijnen voor een misdrijf waar acht jaar cel op staat. Welk misdrijf dat is, kan de politie niet zeggen. Ook moet de identiteit van de man moet nog definitief vastgesteld worden. Bij de controle werden verder 13 auto's in beslag genomen, omdat de eigenaar nog boetes of een belastingschuld had open staan. In totaal werd er voor € 57 duizend euro aan openstaande schulden geïnd. De politiecontrole was als examenopdracht op poten gezet door studenten van de politieacademie. Volgens de politie in het centrum van Rotterdam zijn de studenten nu geslaagd voor hun examen.