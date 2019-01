De duizendste redding door tienjarige KNRM Dordrecht komt eraan

Zeven vrijwilligers van de KNRM Dordrecht hebben een koninklijke onderscheiding ontvangen voor de tien jaar trouwe inzet bij het reddingstation aan de Dordtse Kil.

De vrijwilligersmedailles werden uitgereikt door burgemeester Wouter Kolff die ook voorzitter is van de Dordtse KNRM.

Schipper Robert Herks is éen van de zeven vrijwilligers die de medaille ontving. Daar is hij erg blij mee. "Hij is vooral de waardering die je terug krijgt. Het is heel mooi om dat te ervaren."

Tien jaar lang vrijwilliger zijn voor de KNRM betekent volgens Robert dat je wel gek moet zijn van water. "En mensen willen helpen en redden. Dat moet in je zitten en dat moet je volhouden Je moet er ook veel voor laten want je moet dagelijks beschikbaar zijn om uit te rukken."

Het afgelopen jaar bleek door de lange warme zomer een recordjaar wat betreft de inzet van de KRNM Dordrecht, vertelt Hans Vrieling. "2018 was het drukste jaar tot nu toe voor ons. 136 keer kwamen we in actie, het jaar ervoor was dat 120 keer. Binnenkort komen we voor de duizendste keer in actie, daar mag je best trots op zijn."